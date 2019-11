Keine einfache Lösung für Negativzinsen : Am Ende muss der Kunde sich selber helfen

Die Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck muss Kleinsparern eine Warnung sein. Seit Oktober verlangt das Geldinstitut in Bayern von Neukunden einen Strafzins für Einlagen auf Tagesgeldkonten – und zwar vom ersten Cent an.

Droht da ein Dammbruch? Ausschließen lässt sich das nicht. Denn immer mehr Banken scheint der Fluch des billigen Geldes zu schaffen zu machen. Schon im Sommer hatte sich CSU-Chef Markus Söder für ein Strafzinsverbot bei allen Spareinlagen bis 100 000 Euro stark gemacht. Doch das ist unrealistisch. Nun schlägt Söder einen steuerlichen Ausgleich für gezahlte Negativzinsen vor. Immerhin wäre das eine staatliche Lösung, ohne in Marktmechanismen einzugreifen. Nur, wo fängt steuerliche Begünstigung an, und wo hört sie auf? Viele Geldinstitute haben ja schon kräftig an der Gebührenschraube gedreht – was sich ebenfalls wie ein Strafzins anfühlt. So wird sich der Kunde am Ende wohl selbst helfen müssen – indem er beispielsweise die Bank wechselt.