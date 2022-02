Handel : Kofferhersteller navigieren aus der Corona-Krise

Berlin Die coronabedingten Reisebeschränkungen forderten die Kofferindustrie heraus. Umsätze brachen dramatisch ein. Reisen und Handel veränderte sich. Trotzdem blickt die Branche positiv in die Zukunft.

Das Unternehmen profitiere jedoch von seiner internationalen Aufstellung. In etliche Regionen gehe es bereits wieder aufwärts. So habe das Geschäft in Nordamerika und China 2021 bereits wieder „deutlich über dem Vor-Pandemie-Niveau“ gelegen, berichtet Bonnett-Masimbert. In Europa sei seit der zweite Hälfte des Jahres eine spürbare Belebung zu verzeichnen.