Weiteres Corona-Hilfspaket : Kurzarbeitergeld rauf, Mehrwertsteuer runter

Berlin Die Koalition hat ein weiteres Corona-Hilfspaket beschlossen. Unter anderem soll das Kurzarbeitergeld befristet erhöht, die Mehrwehrtsteuer für Speisen gesenkt werden.

Mehrwertsteuer: Was der SPD das Kurzarbeitergeld, waren der Union Erleichterungen für die schwer von Corona getroffene Gastronomie. Verabredet wurde, die Mehrwertsteuer für Speisen in Gaststätten ab Juli befristet bis Ende Juni 2021 von 19 auf sieben Prozent zu senken. Der Beschluss weckt Erinnerungen an die sogenannte Mövenpicksteuer. Vor elf Jahren hatte die FDP in der damaligen schwarz-gelben Regierung eine Steuermäßigung für Übernachtungen in Hotels und Pensionen durchgesetzt. Die CSU hatte sich seinerzeit ebenfalls dafür starkgemacht. Sie war auch der Treiber bei der aktuellen Steuersenkung.