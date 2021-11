Freizeit : Kletterhallen hoffen auf erneuten Boom nach Corona-Delle

Ein Sportler klettert in einer Kletterhalle die Wand hinauf. Foto: Felix Kästle/dpa

Uetze/Friedrichshafen Jahrelang öffneten immer neue Kletterhallen. Dann mussten die Betreiber wegen zweier Lockdowns über Monate schließen. Nun wollen viele Kletterer wieder hoch hinaus.

Die zweimalige Schließung hätten die Betreiber vor allem dank staatlicher Hilfen überstanden, sagte die Sprecherin. „Die Kletterhallen haben während des Lockdowns, so weit wir das mitbekommen haben, alle Unterstützung bekommen. Von unseren Mitgliedern musste keiner schließen.“ In dem Verband sind demnach 55 Betreiber von Kletter- und Boulderhallen in Deutschland organisiert.