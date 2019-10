Börse in Frankfurt : Kleines Plus reicht für neues Dax-Jahreshoch

Frankfurt/Main Der Dax hat am Montag gleich zum Auftakt ein neues Hoch seit Juni 2018 markiert. Zwar hielt sich die Kaufbereitschaft nach einer dreiwöchigen Kursrally in Grenzen.

In der ersten Handelsstunde schaffte der deutsche Leitindex lediglich ein Plus von 0,15 Prozent auf 12.913,68 Punkte. Laut Marktanalysten könnte er nun die runde Marke von 13.000 Punkten ins Visier nehmen. „Aber die Luft da oben ist schon sehr dünn“, gab Martin Chmaj von GKFX zu bedenken. Gewinnmitnahmen würden wahrscheinlicher.

Die auch in Europa Fahrt aufnehmende Berichtssaison, Leitzinsentscheidungen in den USA und Japan sowie der Arbeitsmarktbericht der Amerikaner dürften neben den Dauerbrennern Brexit und Handelsstreit den Wochenverlauf prägen. Insbesondere die Signale der US-Notenbank Fed am Mittwochabend sind laut den Devisenexperten der Commerzbank interessant. Eine Zinssenkung werde von den meisten Beobachtern erwartet. Daher gehe es vor allem darum, ob nach dann drei Zinssenkungen die Anpassungswelle ende oder ob es doch eher ein echter „Zinssenkungs-Zyklus“ werde, so die Analysten.