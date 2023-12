Supermärkte Keine spürbare Zunahme der Diebstähle durch SB-Kassen

Immer mehr Kunden in Deutschland scannen ihre Produkte bereits selbst. Im Einzelhandel gibt es laut einer Untersuchung des Handelsforschungsinstituts EHI bereits 16.000 SB-Kassen. In Supermärkten wird die Technik am häufigsten eingesetzt. Am häufigsten zu finden sind SB-Kassen bei Rewe und Edeka, wo jeweils mehr als 750 Märkte entsprechend ausgestattet sind. Auch Aldi Süd setzt seit Anfang 2023 auf SB-Kassen. Zu einem möglichen Anstieg der Diebstahlquote wollte sich das Unternehmen nicht äußern.