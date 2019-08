Nach Aus für Pkw-Maut : Höhe der Forderung für Schadenersatz unklar

Bremen Nach dem Aus für die Pkw-Maut will der gekündigte Betreiber Eventim frühestens im Oktober Zahlen für die Höhe seiner Schadenersatzforderungen an den Bund nennen. „Zurzeit laufen die Verträge noch, und eine komplette Forderungsaufstellung wird erst nach Vertragsende und Bewertung aller Ansprüche möglich sein“, schrieb Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg am Donnerstag anlässlich der Vorstellung der Halbjahreszahlen in einem Brief an die Aktionäre.

