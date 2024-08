Getränke Kein Sommermärchen für Brauer: Bierabsatz bricht ein

Als Hoffnungsschimmer bleibt den Brauern das alkoholfreie Bier, das in den amtlichen Statistiken nicht enthalten ist, weil keine Alkoholsteuer fällig ist. Eichele zufolge werden alkoholfreie Biere für die Brauereien immer wichtiger und legen seit Jahren mengenmäßig zu. Laut amtlicher Statistik hat sich die Menge seit 2013 mehr als verdoppelt. Deutschland sei mit mehr als 800 nach dem Reinheitsgebot gebrauten alkoholfreien Marken und einem Marktanteil von 8 Prozent an der Weltspitze. „Bald wird jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier alkoholfrei sein“, sagt der Brauer-Funktionär. Wichtige Exportziele für die neuen Produkte seien die USA sowie die Länder der Europäischen Union.