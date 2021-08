Insgesamt 22 Standorte betroffen : Zwei Real-Märkte im Saarland werden zu Kaufland

Saarbrücken Im Lebensmittelhandel wird mit harten Bandagen gekämpft. Was aus den anderen Real-Filialen im Saarland wird, ist noch unklar.

Total regional – so wollen Geschäftsleute ihre Produkte gemeinsam vermarkten (mit Bildergalerie)

Eine Marke für den Landkreis Neunkirchen : Total regional – so wollen Geschäftsleute ihre Produkte gemeinsam vermarkten (mit Bildergalerie)

Umfrage in Saarbrücken

Umfrage in Saarbrücken : Geplante Erlebnisflächen bei Karstadt Kaufhof umstritten

Saar-Unternehmen schafft es in die Top 8 der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands

Neues Ranking veröffentlicht : Saar-Unternehmen schafft es in die Top 8 der beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands

Diese Saar-Filialen werden zu Kaufland

Im Saarland werden die Standorte in Saarbrücken (Saarbasar) und Homburg übernommen. Was aus den Filialen Bexbach und Saarlouis wird, ist noch unklar.

Durch die Übernahme sei „keine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs in den betroffenen Markträumen“ zu erwarten, teilte die Wettbewerbsbehörde am Freitag in Bonn mit. Bereits im Dezember hatte Kaufland von den Wettbewerbshütern die Erlaubnis für die Übernahme von bis zu 92 Real-Märkten erhalten. Kaufland gehört wie Lidl zur Schwarz-Gruppe. Zunächst hatte die „Lebensmittel Zeitung“ über die Entscheidung des Kartellamts berichtet.