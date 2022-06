Mehrere Filialen betroffen : Nach Softwarepanne: Kassensysteme bei Drogerie-Kette dm funktionieren wieder

Update Karlsruhe Bei der Drogeriekette dm war am Dienstagmorgen in mehreren Filialen das Kassensystem abgestürzt. Die Softwarepanne ist mittlerweile behoben.

Wegen einer Softwarepanne hatten mehrere Filialen der Drogeriekette dm am Dienstagmorgen vorübergehend Probleme mit ihren Kassen. Der Fehler sei schnell aufgefallen, weil er zuerst in den Märkten aufgetreten sei, die schon um 7.00 Uhr öffneten, berichtete das Karlsruher Unternehmen. IT-Spezialisten hätten die Ursache rasch gefunden und den Fehler behoben. Alle betroffenen Kassen seien nun wieder funktionsfähig, teilte dm am Nachmittag mit.