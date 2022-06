Mehrere Filialen betroffen : Kassensysteme bei Drogerie-Kette dm sind abgestürzt – Geschäfte teilweise komplett geschlossen

Trier Bei dm ist in mehreren Filialen das Kassensystem abgestürzt. Nicht einmal mehr Barzahlung war möglich, weshalb Filialen geschlossen wurden.

Am Dienstagmorgen sind in mehreren dm-Filialen in ganz Deutschland die Kassensysteme abgestürzt. In mehreren deutschen Städten wurden Filialen am Dienstvormittag wegen des Ausfalls des Kassensystems komplett geschlossen. Nicht einmal mehr bar konnten Kunden bei dem Ausfall dieses Mal mehr zahlen, weshalb Schilder an den Türen auf den Fehler hinwiesen und die Filialen komplett geschlossen wurden. Der Geschäftsführer von dm Deutschland bestätigte das Problem auf Anfrage der SZ. Er erklärt: „Zurzeit gibt es aufgrund eines Softwarefehlers in einer Reihe von dm-Märkten Probleme mit den Kassen. Wir haben die Ursache gefunden und gehen davon aus, dass wir in den nächsten Minuten bundesweit wieder überall unsere Kundinnen und Kunden wie gewohnt bedienen können.“