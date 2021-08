Größtes Anbaugebiet in Deutschland : Weniger Frühkartoffeln in der Pfalz

Der Erzeugerpreis lagt leicht über dem des Vorjahres. Das ist der Grund für den Minder-Ertrag.

Die Frühkartoffelbauern in der Pfalz und Rheinhessen haben bis zum traditionellen Stichtag am 10. August etwas weniger geerntet als im Vorjahr. Regenbedingte Pausen in der Erntezeit ab Mitte Juni hätten die Rodeplanung für die Erzeuger erschwert, teilte die Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“ am Donnerstag mit.