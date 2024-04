Verbraucher Kartenzahlungen zeitweise nicht möglich

Tausende Bankkunden haben in Deutschland zeitweise nicht mit ihrer Girocard zahlen können. Zahlungen in Geschäften mit der Girocard aus der Sparkassengruppe seien am Vormittag für etwa zwei Stunden nicht möglich gewesen, sagte eine Sprecherin des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) auf Anfrage. Die genaue Ursache für den Ausfall, der inzwischen behoben sei, war zunächst nicht bekannt.