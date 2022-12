Weihnachten : Karpfen als Festessen: teurer und weniger Angebot

Höchstadt a.d. Aisch Für manche Menschen gibt es kein Weihnachten oder Silvester ohne Karpfen. Für den Speisefisch spricht auch seine nachhaltige und regionale Erzeugung. Das Angebot könnte in diesem Jahr jedoch knapp werden.

Wer an Weihnachten oder Silvester Karpfen als Festessen geplant hat, wird in diesem Jahr tiefer in die Tasche greifen müssen - und womöglich länger suchen. „Die Nachfrage nach Karpfen ist gut. Aber das Angebot ist relativ knapp“, sagt Martin Oberle, Leiter der Karpfenteichwirtschaft bei der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Höchstadt. Grund dafür sei, dass es im Frühjahr europaweit deutlich weniger Besatzfische gegeben habe.