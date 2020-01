Bier könnte teurer werden : Karlsberg-Brauerei erhöht den Bierpreis

(Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Saarbrücken Mehrere große deutsche Brauereigruppen planen für das laufende Jahr eine Preiserhöhung bei Bier, darunter Krombacher und Radeberger. Wie steht es um die saarländischen Brauereien?

Auf Biertrinker könnte eine Preiserhöhung zukommen, auch im Saarland. Wie die Radeberger-Gruppe und Krombacher bereits angekündigt haben, werden sich die Preise vor allem für Fassbier erhöhen. Auch die saarländische Karlsberg-Brauerei wird ihr Bier künftig teuerer verkaufen.

Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt Pressesprecherin Petra Huffer mit, dass „die Fassbierpreise moderat um 2,5 Prozent erhöht“ werden würden. Moderat sei die Erhöhung deshalb, weil sie unterhalb der Preissteigerung im Branchenvergleich liege. Die Karlsberg-Brauerei hatte diese Preissteigerung, die im Februar 2020 wirksam werden soll, bereits im vergangenen Oktober angekündigt. Doch auch andere Produkte von Karlsberg werden einer Preiserhöhung unterliegen, abhängig von Gebindegröße und Verpackung. Genaue Zahlen nannte sie hier nicht.

Huffer erklärt die Verteuerung mit der Preisentwicklung in der Zuliefererkette, eine einzelne Ursache sei nicht auszumachen. „Unsere Lieferanten erhöhen die Preise, Rohstoffe werden teurer, Verpackungsmaterial ebenfalls“, sagt die Pressesprecherin. Inwieweit die Preissteigerung am Tresen spürbar wird, hänge jedoch nicht von den Brauereien ab. „Wir geben die Preise an den Handel weiter, wir machen keine Endverbraucher-Preise“, so Huffer.

Die Grosswald-Brauerei in Heusweiler gibt sich zurückhaltender. Geschäftsführer und Inhaber Alexander Kleber kündigte zwar keinen Aufschlag an, weiß aber um die Preisschwankungen in der Lieferkette. „Wir müssen die Kosten der Logistik auf jeden Fall im Blick behalten. Die Logistik ist immer das Thema, das sich bei Preiserhöhungen bemerkbar macht“, sagt Kleber. Geplant sei bei Grosswald derzeit aber kein Aufpreis.

Auch bei der Bruch-Brauerei aus Saarbrücken sollen für Gastronomie und Handel keine Mehrkosten entstehen. „Trotz steigender Rohstoff- und Energiekosten ändert sich der Grundpreis für unser Bier nicht“, sagt Lukas Bruch, stellvertretender Geschäftsführer der Brauerei.