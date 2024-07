Stockender Wohnungsbau Käufe von Bauland 2023 auf Tiefstand - „fatales Signal“

Baulandverkäufe seien ein guter Frühindikator für den Neubau, hieß es. „Während sich der Rückgang der Baugenehmigungen in diesem und den kommenden Jahren in sinkenden Fertigstellungszahlen niederschlagen dürfte, deuten die geringen Verkaufszahlen von baureifem Wohnbauland und werdendem Bauland auf eine längerfristig niedrige Neubautätigkeit in Deutschland hin.“ Deutlich sinkende Zahlen gebe es zudem bei werdendem Bauland, also den perspektivisch zum Wohnungsbau nutzbaren Flächen.