Galeria in der Dauerkrise Luxus-Kaufhaus KaDeWe pleite – das könnte am Ende Folgen für Karstadt in Saarbrücken haben

Was sich seit Wochen bereits abgezeichnet hat, ist am Montag, 29. Januar, eingetreten: Das Luxus-Kaufhaus-Unternehmen KaDeWe mit seinem Berliner Prestigeobjekt plus den Standbeinen in Hamburg und München steckt in der Insolvenz. Damit steht der Konzern trotz eigentlich respektabler Umsätze finanziell mit dem Rücken an der Wand. Ebenso wie die Warenhauskette Galeria, zu der Karstadt in Saarbrücken gehört. Doch was haben beide Konzerne miteinander zu tun?