Bundesbank-Präsident : Joachim Nagel: Inflation über 4 Prozent wahrscheinlich

Bundesbank-Präsident Joachim Nagel macht Verbrauchern in Deutschland einstweilen keine Hoffnung auf eine Entspannung an der Preisfront. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild Pool/dpa

Frankfurt/Main Die Deutsche Bundesbank rechnet in diesem Jahr mit einem Anstieg der Inflation auf mehr als vier Prozent in Deutschland. Ihr neuer Präsident spricht sich für ein frühzeitiges Handeln der EZB aus.

Der neue Bundesbank-Präsident Joachim Nagel macht Verbrauchern in Deutschland keine Hoffnung auf eine Entspannung an der Preisfront in diesem Jahr, im Gegenteil.