Interview mit IW-Direktor Michael Hüther : „Große Pleitewelle ist nicht zu befürchten“

Köln Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft rechnet nicht mit einem drastischen Anstieg der Insolvenzen.

Zahlreiche Unternehmen, denen das Wasser bis zum Hals steht, sind in der Corona-Krise bislang von der Pflicht zur Insolvenz-Anmeldung befreit. Doch diese Regelung läuft am kommenden Freitag aus. Viele Experten befürchten deshalb eine große Pleitewelle. Der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, hält dieses Szenario im Gespräch mit unserer Zeitung für übertrieben.

Herr Hüther, in der Corona-Pandemie ist die Zahl der Insolvenzen sogar zurückgegangen. Liegt das an den staatlichen Hilfsprogrammen oder schlicht daran, dass viele Betriebe bislang um einen Insolvenzantrag herumkamen?

HÜTHER Das kann man nicht voneinander trennen. Denn sowohl die Hilfen als auch die Regelung zur Insolvenz sind ja der Idee gefolgt, eine Brücke zu bauen, um tragfähige Geschäftsmodelle auch in Pandemiezeiten nicht zu gefährden. Das Paket war grundsätzlich richtig. Auch vor dem Ausbruch der Pandemie war die Anzahl der Insolvenzen übrigens schon über eine Dekade rückläufig. Für unmittelbar vom Lockdown betroffene Unternehmen wäre es allerdings eng geworden. Hier ist das Bild jedoch unvollständig.

HÜTHER Es gibt viele Betriebe, die als natürliche Personen wie zum Beispiel Einzelunternehmer gar nicht der Insolvenzantragspflicht unterliegen. Wenn solche Betriebe aufgeben müssen, dann spiegelt sich das zunächst nicht in der Insolvenz-Statistik wider, aber möglicherweise in einer steigenden Anzahl der Hartz-IV-Empfänger.

HÜTHER Das mag es geben, aber nicht in größerem Umfang. Ich wehre mich auch gegen die These, da seien oft die Falschen gerettet worden. Geholfen wurde und wird jenen, die staatlich verordnet entweder gar keine beziehungsweise nur begrenzte Geschäfte machen können. Hotels zum Beispiel und stationäre Bekleidungsläden. Da herauszufiltern, dass manche von ihnen auch ohne Corona in die Insolvenz gehen würden, ist kaum möglich, auch wenn 2020 die Unternehmensinsolvenzen um 15,5 Prozent unter dem Vorjahr lagen.