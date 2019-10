Bänder laufen wieder : IT-Probleme legen Produktion bei Porsche zeitweise lahm

Ein Mitarbeiter arbeitet in der Montage an einem Porsche Macan im Werk Leipzig. Foto: Jan Woitas/zb/dpa.

Stuttgart/Leipzig Eine IT-Störung hat am Dienstag für einige Stunden die Produktion beim Sportwagenbauer Porsche lahmgelegt.

Betroffen waren das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen sowie das Werk in Leipzig, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Zuvor hatte „Spiegel Online“ berichtet. Der Fehler war am Dienstagnachmittag aufgetreten.