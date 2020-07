DIW-Chef Fratzscher zum geplanten Lieferkettengesetz : „Niedrige Kosten dürfen nicht das wichtigste Ziel sein“

Berlin Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung hält das geplante Lieferkettengesetz auch aus Gründen eines fairen Wettbewerbs für wichtig.

FRATZSCHER Wenn der Preis für Wettbewerbsfähigkeit ist, dass sich die Produktion eines T-Shirts oder Turnschuhs nur durch Kinderarbeit und andere inakzeptable Bedingungen rechnet, dann stimmt doch etwas nicht. Niedrige Kosten dürfen im Wirtschaftsprozess nicht das einzige und nicht das wichtigste Ziel sein. Wenn man zumindest unter deutschen Unternehmen einen fairen Wettbewerb haben will, dann braucht es auch Produktionsstandards, an die sich alle halten müssen.

FRATZSCHER Hier kommt wieder der ethisch-moralische Aspekt ins Spiel. Will man als deutsches Unternehmen auf Teufel komm raus wirklich weiter im Ausland produzieren? Wenn man gegen unfairen Wettbewerb aus China nicht konkurrieren kann, dann kann die Antwort ja nicht sein, dass man sich selbst auch nicht an die Standards hält. Am Ende wird es unserer Wirtschaft nicht schaden. In der Konsequenz könnten die Preise steigen, aber auch die Qualität der Produkte. Und das unter faireren Wettbewerbsbedingungen. Das ist prinzipiell wirtschaftlich gut.