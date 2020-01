Weltwirtschaft 2020 : IWF erwartet 2020 Schwung in der Weltwirtschaft

IWF erwartet 2020 Schwung in der Weltwirtschaft

Davos Die Weltwirtschaft wird nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) 2020 etwas an Schwung gewinnen. Die Experten bleiben optimistisch, wenngleich sie ein klein wenig vorsichtiger sind als bislang.

„Wir sehen ein gemäßigt beschleunigtes Wachstum“, sagte IWF-Direktorin Kristalina Georgieva am Montag in Davos bei der Vorstellung der aktualisierten Konjunkturprognose. „Aber wir haben noch keinen Wendepunkt erreicht“, so die Bulgarin.