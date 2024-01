Lohnverzicht und keine Abfindung Was Mitarbeitern bei einer drohenden Galeria-Schließung droht

Bei einer Insolvenz wird zusammengekratzt, was noch an Finanzen und Sachwerten übrig ist. Dann bedienen sich jene, deren Forderungen noch offenstehen. In der Regel erhalten sie nur einen Bruchteil der ausstehenden Summen. Und genau das trifft auch die Mitarbeiter in jenen Unternehmen, die pleite sind. Wie jetzt zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit bei Galeria Karstadt Kaufhof. Je nachdem wie die Sache ausgeht, könnte dies auch auf das letzte Galeria-Warenhaus im Saarland zukommen.