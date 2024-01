Dritte Insolvenz binnen weniger Jahre „Ein weiterer Schlag ins Gesicht“ – Verdi Saarland äußert sich nach Galerie-Pleite

Denn jetzt steht die dritte Insolvenz an. Was sich seit Tagen immer mehr verdichtet hat, trat am Dienstagvormittag, 9. Januar, ein: Galeria ist erneut pleite. Zum dritten Mal seit 2020 steht ein Insolvenzverfahren an. Dabei ist es noch nicht einmal ein Jahr her, dass einschneidende Maßnahmen erneut zahlreiche Filialen hinwegrafften. Diesem Abbau fiel im vergangenen Sommer auch das Traditionshaus Kaufhof in der Saarbrücker Bahnhofstraße zum Opfer. Während der Sanierungswelle nach der ersten Insolvenz 2020 war das Schwesterhaus in Neunkirchen verschwunden.