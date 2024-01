Insolvenz bei Warenhaus-Konzern Fußball-Präsident möglicher Investor bei Galeria Karstadt Kaufhof

Indes gehe es in erster Linie um die Rettung der profitablen Häuser, wie es Branchenkenner vermuten. Karstadt in Saarbrücken als letzter Galeria-Standort im Saarland schreibe schwarze Zahlen. Mehr noch: Nach Informationen aus dem Umkreis der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mache das Warenhaus in der saarländischen Landeshauptstadt insbesondere durch die Kunden aus dem nahen Frankreich gute Umsätze. Auch das Weihnachtsgeschäft habe deutlich über dem Branchentrend gelegen. Das wiederum betreffe den Gesamtkonzern mit zurzeit noch mehr als 12 000 Mitarbeitern. In Saarbrücken sind rund 1340 Menschen beschäftigt.