Insolvenz bei Warenhaus-Konzern Fußball-Präsident möglicher Investor bei Galeria Karstadt Kaufhof

Galerias Karstadt Kaufhof mit Stammsitz in Essen war wegen der Krise beim bisherigen Eigentümer Signa erneut in Schieflage geraten. Signa um dessen Gründer René Benko ist hauptsächlich im internationalen Immobiliengeschäft tätig. Dieses fast unüberschaubare Konstrukt aus etlichen Unternehmen war wegen steigender Zinsen und generell steigender Kosten in finanzielle Nöte geraten. Es folgten Insolvenzen in mehreren Teilbereichen, die sich damit auch auf Galeria auswirkten.