Bankenbranche Inmitten von Unicredit-Krimi: Commerzbank wechselt Chef aus

Mit Orlopp haben man eine „eine ideale Nachfolgelösung an der Spitze der Commerzbank gefunden“, sagte Aufsichtsratschef Jens Weidmann. „Gerade in der jetzigen Phase der Bank sind klare Verantwortlichkeiten entscheidend. Mein großer Dank gilt Manfred Knof, ohne dessen Durchsetzungskraft und strategischen Weitblick die Bank heute nicht wieder so erfolgreich dastehen würde.“