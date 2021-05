Börse in Frankfurt : Inflationssorgen belasten Kurse schwer

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Zunehmende Inflationssorgen in den USA haben Aktien-Anleger am Dienstag in die Flucht getrieben. Nach zuletzt vier Erholungstagen büßte der deutsche Leitindex Dax 1,82 Prozent auf 15.119,75 Punkte ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ein Abrutschen unter die Marke von 15.000 Zählern vermied der Dax nur denkbar knapp.

Der MDax verlor 2,06 Prozent auf 31.782,74 Punkte. Auch starke deutsche Konjunkturdaten halfen den Kursen nicht.

Spannend könnte es am Mittwoch werden, wenn in den USA die Verbraucherpreise im April veröffentlicht werden. Volkswirt Alan Levenson vom Vermögensverwalter T. Rowe Price rechnet damit, dass die Teuerung im April zugenommen hat und im Mai ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die US-Notenbank Fed werde sich davon aber wohl noch nicht beunruhigt zeigen.

Mit der Inflation verbinden Anleger schon länger auch die Angst vor wieder steigenden Zinsen. Diese könnten die Finanzierungskonditionen von Unternehmen verschlechtern und Anleihen als Alternative zu Aktien attraktiver machen.