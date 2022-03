Konjunktur : Inflationsangst: Ukraine-Krise trifft deutsche Wirtschaft

Nürnberg Benzinpreise von weit über zwei Euro pro Liter und teure Lebensmittel - die Angst vor einer dauerhaften Inflation wird größer. Ökonomen schauen inzwischen genauer auf die Lohnabschlüsse der Tarifpartner.

Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der staatlichen KfW-Gruppe, sagte: „Die Inflation kann weiter steigen und sich wenigstens vorübergehend verfestigen“. In jedem Fall seien die wirtschaftlichen Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine gravierend für Deutschland. Katharina Utermöhl von der Allianz-Gruppe sieht das ähnlich: „Der deutschen Wirtschaft stehen schwere Zeiten bevor. Die abstürzenden Frühindikatoren belegen, dass der Einmarsch Russlands in der Ukraine auch eine konjunkturelle Zäsur eingeläutet hat.“

Inflation bis zu 6 Prozent

Sie geht von einem Wachstum von nur noch 1,8 Prozent in diesem Jahr in Deutschland aus - dafür von einer Inflation von sechs Prozent im Jahresdurchschnitt. Das Ziel der EZB liegt bei etwa zwei Prozent. Dafür, dass es zu unmäßigen Lohnabschlüssen kommt, gebe es aber derzeit keine schlüssigen Anzeichen, betonte Utermöhl. „Angesichts der stark erhöhten konjunkturellen Unsicherheit gehe ich auch davon aus, dass die Gewerkschaften ihre Lohnforderungen teilweise etwas zurückschrauben werden“, sagte die Allianz-Volkswirtin. Dies sei auch deshalb möglich, weil der Staat bei privaten Haushalten entlastet.

Hohe Preise zementieren sich

Verschärft werde die Problematik durch höhere Preise für Dünger und Lebensmittel. „Das wird zu einer Hungerkrise führen, die vor allem Schwellen- und Entwicklungsländer trifft“, sagte Grimm. Russland und die Ukraine hätten einen Anteil von 14 Prozent an der globalen Weizenproduktion und generell einen großen Anteil an globalen Agrarexporten. „Das wird die dritte große Krise des Jahrzehnts.“ Industrieländer seien dagegen in der Lage, höhere Preise zu zahlen. Herausfordernd werde es für die Europäische Zentralbank, das erwartbar geringe Wachstum mit den dauerhaft hohen Preisen geldpolitisch in Einklang zu bringen.