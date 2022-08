Börse in Frankfurt : Inflationsangst belastet Dax - Trübe Woche

Frankfurt/Main Der Dax hat vor dem Wochenende einmal mehr unter Inflationssorgen gelitten. Auslöser waren am Freitag deutlich stärker als erwartet gestiegene Erzeugerpreise in Deutschland. Der hiesige Leitindex schloss 1,12 Prozent im Minus bei 13.544,52 Punkten, womit sich die moderate Vortagserholung als Strohfeuer erwies.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Ende 1,25 Prozent auf 3730,32 Punkte. Der französische Cac 40 gab ebenfalls deutlich nach, wogegen der britische FTSE 100 sich knapp im Plus behauptete. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsende 0,8 Prozent im Minus, während der technologielastige Nasdaq 100 sogar fast zwei Prozent einbüßte.

Die hohe Inflation und die Sorge vor steigenden Zinsen bleibt einer der Hauptbelastungsfaktoren für die Börsen. Genährt wurde diese Furcht am Freitag von den Erzeugerpreisen in Deutschland. Sie waren im Juli im Rekordtempo gestiegen - es war der stärkste Preisschub seit Beginn der Erhebungen 1949. Die Erzeugerpreise wirken sich in der Regel auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet.