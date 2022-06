Börse in Frankfurt : Inflations- und Zinssorgen belasten den Dax

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt ist es am Freitag weiter abwärts gegangen.

An diesem Freitag richtet sich der Blick wieder auf die USA, wo Daten zur Preisentwicklung im Mai anstehen. Das löste denn wohl auch im späteren Handel an der Wall Street den Löwenanteil der dortigen Kursverluste aus, schließlich steht in der neuen Woche die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) an. Der Markt rechnet erneut mit massivem Preisauftrieb.