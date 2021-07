Börse in Frankfurt : Inflations- und Pandemiesorgen drücken auf Dax

Frankfurt/Main Die Furcht vor der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in vielen Ländern hat am Montag auf dem deutschen Aktienmarkt einen Kursrutsch ausgelöst.

Der MDax fiel am Montag um 1,67 Prozent auf 33.875,24 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sackte um 2,66 Prozent auf 3928,53 Zähler ab, und auch die wichtigsten Indizes in Paris und London büßten mehr als 2 Prozent ein. In den USA verlor der Dow Jones zum Handelsschluss in Europa 2,3 Prozent.