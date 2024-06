Verbraucher Inflation zieht erstmals in diesem Jahr wieder etwas an

Die Europäische Zentralbank (EZB) vollzog in der vergangenen Woche die erste Zinssenkung seit der starken Inflationswelle im Währungsraum und senkte die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte. EZB-Präsidentin Christine Lagarde dämpfte zugleich aber die Erwartung an weitere Zinsschritte. „Wir erklären den Kampf noch nicht für gewonnen“, sagte sie jüngst in einem Interview. Die Notenbank strebt für den Euroraum mittelfristig Preisstabilität bei einer jährlichen Inflationsrate von zwei Prozent an. Zuletzt hatte die Teuerung im gemeinsamen Währungsraum wieder etwas an Tempo gewonnen. Im Mai stiegen die Verbraucherpreise zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent nach 2,4 Prozent im April.