Statistikamt Eurostat : Inflation in der Eurozone sinkt stärker als erwartet

Inflation in der Eurozone sinkt stärker als erwartet

Der Einbruch der Ölpreise in der Corona-Krise dürfte die Inflation in Deutschland gedämpft haben. Foto: Patrick Pleul/ZB/dpa

Luxemburg Das hatte so keiner erwartet. Wegen der günstigen Energiepreise ist die Inflation in der Eurozone zurückgegangen.

Die Inflation in der Eurozone ist im April noch stärker zurückgegangen als erwartet. Wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 0,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor.