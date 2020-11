Niedrigere Mehrwertsteuer : Inflation erneut unter der Nullmarke

Wiesbaden Im vergangenen Monat lag die Inflationsrate leicht im Minus. Ein Grund dafür ist weiterhin die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze.

Die Inflation in Deutschland hat sich im Oktober zum dritten Mal unter der Nullmarke gehalten.

Seit Juli gelten für ein halbes Jahr niedrigere Mehrwertsteuersätze. Damit will die Bundesregierung in der Corona-Krise den Konsum ankurbeln. Händlern und Dienstleistern steht es aber frei, ob und wie sie die Erleichterungen an Verbraucher weitergeben.