Staatsanwalt ermittelt gegen Inexio-Gründer : Merziger Multi-Millionär David Zimmer weist Vorwürfe der Steuerhinterziehung zurück

Update Staatsanwälte ermitteln wegen schwerer Steuerhinterziehung in einer Größenordnung von insgesamt 500 Millionen Euro gegen mehr als 40 Millionäre. Darunter ist auch ein Saarländer: Inexio-Gründer David Zimmer bestätigt die Ermittlungen, weist die Vorwürfe aber „entschieden zurück“.

Steuerfahnder und Staatsanwälte in München halten sich in dem groß angelegten Ermittlungsverfahren gegen mehr als 40 Millionäre und deren Berater sehr bedeckt. Mit Hinweis auf das Steuergeheimnis lehnt Oberstaatsanwältin Anne Leiding jede Auskunft ab. Wie berichtet sind die bayerischen Ermittler bereits seit Monaten bundesweit auf der Spur finanzstarker Unternehmer. Diese sollen nach Berichten von Handelsblatt und Süddeutscher Zeitung durch ein angeblich illegales Steuerhinterziehungsmodell Abgaben in Millionenhöhe hinterzogen haben. So sollen die Unternehmer durch Firmenkäufe Verluste von insgesamt einer Milliarde Euro generiert haben, die tatsächlich jedoch nicht angefallen seien. Durch die Verrechnung dieser Verluste konnten die kapitalstarken Investoren, so der Vorwurf der Ermittler, wiederum ihre Steuerlast um Millionen Euro drücken. Im Durchschnitt soll die Steuerersparnis der Beschuldigten bei rund zehn Millionen Euro gelegen haben.