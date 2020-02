Nachhaltiges „Qualitätssiegel“ : Industrie will Batteriepass bis 2022 entwickeln

Ludwigshafen/Berlin Elektroautos benötigen Batterien - doch an deren Herstellung gibt es immer wieder Kritik. Dem will die Industrie entgegentreten und ein Siegel entwickeln, das Auskunft gibt über die Produktion. Nun liegt ein erster Zeitplan vor.

An der GBA beteiligen sich unter anderem der Autobauer Volkswagen und seine Tochter Audi. Angestrebt werde „die Erstellung eines umfassenden und international anerkannten Nachhaltigkeitssiegels für Batterien“, teilte Audi mit. „Dazu zählen beispielsweise konkrete Grenzwerte in den einzelnen Wertschöpfungsstufen, zum Beispiel für CO2-Emissionen oder Wasserbenutzung.“

In die Beratungen der GBA würden auch Vertreter von Verbrauchergruppen, zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie Regierungen einbezogen, so BASF. Von Seiten etwa der Politik gebe es bereits starke Unterstützung. Das letztlich geplante Siegel müsse Definitionen liefern, „um „gute“ von „schlechten“ Leistungen in Bezug auf verschiedene Indikatoren unterscheiden zu können“, betonte der Chemiekonzern. „Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass dieser Prozess so schnell wie möglich abläuft, um dem Markt Orientierung zu bieten.“