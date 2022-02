Energie : Industrie warnt vor Abwanderung wegen hoher Energiepreise

Berlin Die Energiekosten steigen dramatisch an. Viele mittelständische Unternehmen sehen sich laut einer aktuellen Umfrage sogar in ihrer Existenz bedroht. Der BDI schlägt Alarm.

„Die Lage ist so ernst, dass selbst standorttreue mittelständische Unternehmen aus diversen Branchen über eine Verlagerung ins Ausland nachdenken müssen“, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm, am Montag in Berlin.