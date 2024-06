Tag der Industrie Industrie fordert Wachstumssignal von Koalition

Russwurm sieht noch keine Trendwende bei der Konjunktur in Deutschland. „Es gibt einen Silberstreifen am Horizont“, sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) im Deutschlandfunk. Das sei jedoch die übliche Welligkeit und kein wirklicher Umschwung. „Das ist noch nicht die Trendwende, die wir brauchen“, so Russwurm. Die Wirtschaft ziehe nun etwas an, weil Unternehmen Investitionen tätigten, die sie länger aufgeschoben hätten. Das langfristige Wachstum aber bereite dem Industrieverband Sorgen.