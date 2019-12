Grünes Licht für neues Werk : Opel wird in Kaiserslautern Batterien bauen

Brüssel/Kaiserslautern Die EU-Kommission hat grünes Licht für eine milliardenschwere Förderung für europäische Batteriezellfertigung gegeben. In der Pfalz soll ein großes Werk entstehen.

Der Weg für ein Batteriezellenwerk am Opel-Standort in Kaiserslautern ist frei. Die EU-Kommission genehmigte am Montag entsprechende Förderprogramme von Mitglied­staaten, wie die Brüsseler Behörde mitteilte. Dazu zählt nach Angaben der rheinland-pfälzischen Landesregierung auch das Programm des Bundeswirtschaftsministeriums für eine Batteriezellenfertigung in Kaiserslautern. Die soll ein Joint Venture aus dem Opel-Mutterkonzern PSA und dem französischen Energieanbieter Saft aufbauen. Es hatte sich um Subventionen aus einem deutsch-französischen Regierungstopf beworben.