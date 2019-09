Halbjahresbilanz : Fast drei Millionen Fahrräder verkauft im ersten Halbjahr

Friedrichshafen Die deutsche Fahrradbranche erwartet bei E-Bikes erneut ein deutliches Wachstum. Von Januar bis Juni seien insgesamt etwa 2,93 Millionen Fahrräder und E-Bikes verkauft worden – ein Plus von rund 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, teilte der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) am Dienstag vor der Messe Eurobike in Friedrichshafen mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa