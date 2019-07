Studie : Zahl der Insolvenzen steigt an

Köln Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen wird in diesem Jahr nach einer Prognose des Kreditversicherers Atradius erstmals seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise wieder ansteigen. Besonders negativ sei die Entwicklung in Westeuropa, hieß es in der am Dienstag veröffentlichten Studie.

