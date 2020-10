Abgabe für Lkw gekippt : Neues Maut-Debakel für Andreas Scheuer

Luxemburg/Brüssel Die seit 15 Jahren geltende Abgabe für ausländische Lastwagen verstößt gegen EU-Recht. Spediteure können zu viel gezahltes Geld zurückverlangen.

Bis zu 7,5 Milliarden Euro spült die Lkw-Maut jedes Jahr in den Bundeshaushalt, 50 Millionen davon an die Kommunen. Bis jetzt. Denn der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat in einem Urteil am Mittwoch die Berechnung als überhöht zurückgewiesen. Mehr noch: Eine Erstattung zu viel gezahlter Abgaben an die betroffenen Spediteure lässt sich aus dem Richterspruch ableiten – womöglich bis ins Jahr 2005 zurück (AZ.: C-321/19). Es ist eine weitere Schlappe für Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).