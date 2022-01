Gesamtmetall : Impfthematik und Homeoffice-Regeln führen zu Spannungen

Berlin Die Corona-Krise spaltet die Gesellschaft ebenso wie viele Belegschaften. Gesamtmetallchef Stefan Wolf will dabei auf Dialog setzen statt auf Polarisierung.

„Die unterschiedliche Betroffenheit etwa beim Homeoffice teilt die Menschen in den Betrieben gefühlt in eine Zweiklassengesellschaft“, sagte Verbandspräsident Stefan Wolf der Deutschen Presse-Agentur. „Diejenigen, die in der Produktion arbeiten, die müssen da sein, für die hat sich nichts geändert.“ Andere Beschäftigte, etwa in der Verwaltung, blieben hingegen zu Hause. „Auch das kann Spannungen in den Unternehmen schaffen“, sagte Wolf.