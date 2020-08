Statistisches Bundesamt : Immobilienpreise steigen trotz Corona-Krise weiter

Die Immobilienpreise steigen in Deutschland auch während der Krise weiter. Foto: Hilal Özcan/dpa

Wiesbaden Der Immobilienboom hält an. Wohnungen und Häuser werden weiterhin immer teurer verkauft - und das, obwohl es wirtschaftlich sonst fast überall schlecht aussieht.

Wohnungen und Häuser in Deutschland haben sich trotz der Corona-Krise weiter verteuert. Im zweiten Quartal stiegen die Preise für Wohnimmobilien im Schnitt um 1,4 Prozent gemessen am ersten Jahresviertel, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch mit.