Ärger vieler Bürger : Immer mehr Beschwerden über die Post

Bonn Gähnende Leere beim Blick in den Briefkasten? Gründe dafür kann es viele geben. Immer mehr Menschen machen ihrem Ärger Luft. Gemessen an allen versendeten Briefen und Paketen sind die Beschwerden aber gering.

Für den meisten Ärger sorgten dabei Briefe, die zu spät oder gar nicht bei ihren Empfängern ankamen. Die Pakete lagen, mit den gleichen Problemen, dicht dahinter. In den größten deutschen Städten, Berlin und Hamburg, war der Unmut - umgerechnet auf die Einwohnerzahl - am größten. In der Hauptstadt meldeten sich pro 10.000 Bürger mehr als vier kritisch zu Wort, in Hamburg etwas über drei.