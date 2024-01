Konjunktur IMK: Wirtschaft schrumpft 2024

Einen der Hauptursachen sehen die Experten in der Schuldenbremse, die wichtige Investitionen in Klimaschutz und Infrastruktur erschwere. „Der Strukturwandel läuft bereits. Er kann unseren Wohlstand stärken, wenn wir ihn gut gestalten. Er kann unseren Wohlstand in Gefahr bringen, wenn wir ihn nicht angemessen und ausreichend flankieren“, sagte Sebastian Dullien, der wissenschaftliche Direktor des IMK.