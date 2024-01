Deflation Ikea will Preise senken und „Menschen in Geschäfte locken“

Deutschland ist für den Konzern weltweit der größte Einzelmarkt. Ikea betreibt hier 54 Einrichtungshäuser mit knapp 19.500 Beschäftigten. Brodin zufolge kaufen Kunden in Deutschland nicht wesentlich anders ein als in anderen Ländern, einige Unterschiede sieht er aber, zum Beispiel bei Lebensmitteln. „In unseren deutschen Filialen kaufen 25 Prozent der Kunden pflanzliche Produkte, im weltweiten Durchschnitt sind es nur 12 bis 13“, sagte Brodin. Dass die Menschen in Deutschland bei der Ernährung vorangingen, habe ihn überrascht. Das Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit sei hierzulande insgesamt wesentlich stärker ausgeprägt als in anderen Ländern.