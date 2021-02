Tarifverhandlungen : IG Metall ruft zu Warnstreiks ab Dienstag auf

Frankfurt/Main Trotz Corona-Krise zeigt sich die IG Metall in der Metall-und Elektroindustrie kampfeslustig. Wenn am Dienstag die Friedenspflicht ausgelaufen ist, beginnen prompt Warnstreiks.

Am Montag soll es bereits Protestaktionen in Betrieben und Öffentlichkeit geben. Am Freitag war in Bayern der letzte Versuch einer Annäherung innerhalb der Friedenspflicht gescheitert. In der vierten Verhandlungsrunde in München sei es am Schluss „ein bisschen emotional“ zugegangen, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Johann Horn. Die Arbeitgeber „provozieren den Widerstand der Beschäftigten“. Die Verhandlungsführerin des Arbeitgeberverbands vbm, Angelique Renkhoff-Mücke, sagte: „Wir haben uns verständigt, dass wir erst mal eine Denkpause machen.“ Einen neuen Verhandlungstermin gibt es in Bayern im Gegensatz zu anderen Tarifbezirken noch nicht. In Baden-Württemberg soll am 9. März weiter gesprochen werden.