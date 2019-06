Transformationsfonds : IG Metall will Milliardenhilfen für Autozulieferer

IG Metall will Milliardenhilfen für Autozulieferer

Berlin Die IG Metall fordert eine milliardenschwere Unterstützung der Zulieferindustrie. Es gehe um einen Transformationsfonds in zweistelliger Milliardenhöhe, sagte Frank Iwer, der Leiter der strategischen und politischen Planung der Gewerkschaft, der „Wirtschaftswoche“.

Das Geld solle in Form von Krediten an Zulieferer gehen, die zwar stark und profitabel seien, aber trotzdem nur schwer an Kapital für Investitionen kämen oder sehr viel Geld bräuchten. Um das Konzept für Investoren attraktiv zu machen, solle die Bundesregierung bei einer Laufzeit von sechs bis acht Jahren eine Verzinsung von 1,5 Prozent garantieren, sagte Iwer.